Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle vatandaşımıza vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat – Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları;

- Gerek bugüne kadar teslim edilen konutların gerek yakında teslim edilecek konutların hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

- Şu evlerin güzelliğini görüyorsunuz. Söz verdik ve sözlerimizi yerine getirdik bundan mutluyuz. AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır.

- Artık yaraların sarılmasını bir kaç ayda, yıkılanların yerine yenilerinin yapılmasını inşa tarihinden başlatırsak 1 yıl gibi sürede bitiriyoruz. Dünyada böyle afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yoktur.

- (Manavgat'taki yangın) İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.

- (Afet köy konutları) Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.

- Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık.

- (Manavgat'taki yangın) 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90'ında çalışmaları bitirdik.