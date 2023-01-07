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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle vatandaşımıza vereceğiz

Manavgat – Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.' dedi.

AA7 Ocak 2023 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle vatandaşımıza vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat – Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları;

- Gerek bugüne kadar teslim edilen konutların gerek yakında teslim edilecek konutların hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

- Şu evlerin güzelliğini görüyorsunuz. Söz verdik ve sözlerimizi yerine getirdik bundan mutluyuz. AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır.

- Artık yaraların sarılmasını bir kaç ayda, yıkılanların yerine yenilerinin yapılmasını inşa tarihinden başlatırsak 1 yıl gibi sürede bitiriyoruz. Dünyada böyle afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yoktur.

- (Manavgat'taki yangın) İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.

- (Afet köy konutları) Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.

- Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık.

- (Manavgat'taki yangın) 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90'ında çalışmaları bitirdik.

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