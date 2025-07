Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşeni yemek bir CHP geleneğidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızın tüm teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Sizlerin vasıtasıyla, 81 vilayetimizin tamamında davamıza hizmet eden, hak ve adalet mücadelemize destek veren tüm teşkilat mensuplarımıza selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.

Toplantımızın tüm teşkilatımız için, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Konuşmamın hemen başında bir hususu gururla ifade etmek isterim.

AK Parti olarak istişare geleneğimizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Grup toplantılarımızda MYK ve MKYK toplantılarımızda milletvekillerimizle bir araya geldiğimiz özel toplantılarla meselelerimizi değerlendiriyoruz.

Ülkemizin ve dünyanın gündemindeki konuları kabinemizde iki haftada bir düzenli olarak etraflıca ele alıyoruz.

Aynı şekilde özel gündemli toplantılar aracılığıyla Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve tehlikelere çözüm yolları geliştiriyoruz.

Milletvekillerimizle kabine üyelerimiz ve Genel Merkez Yönetimini bir araya getirdiğimiz kahvaltılı sohbet formatındaki toplantımızın sonuncusunu bu sabah gerçekleştirdik.

Şehirlerimizin sorunlarına, sıkıntılarına, taleplerine dair hususları ilk elden dinleme imkanı bulduk.

Bütün bunlara ilave eden dar veya geniş katılımlı toplantılarla istişare mekanizmasını en verimli, en etkili şekilde işletiyoruz. Partimizin kuruluşundan itibaren bu konudaki hassasiyetimizi her zaman muhafaza ettik.

Hem partimize Hem ülkemize Hem de dış politikaya dair her meseleyi açık yüreklilikle konuşuyor, tartışıyor, kararlarımızı buna göre alıyoruz.

Değerli arkadaşlarım bir AK Parti geleneği olarak yıllardır Türk siyasetinde dikkatle takip edilen Kızılcahamam istişare Ve değerlendirme toplantımızın 32.sini inşallah 11-13 Temmuz tarihleri sırasında inşallah gerçekleştireceğiz. Kampımızı bir istişare zemini olmanın ötesinde AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekilleneceği bir ortak akıl platformu olarak görüyoruz.

Milletimiz şu gerçeği çok net biçimde görüyor.

AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil İstişare kültürünü ve kardeşlik hukukunu yüceltenlerdeniz birbirinin ayağını kaydıran birbirine kumpas ve tuzak kuran değil aynı davaya aynı ideale gönül veren bir hareketiz. Böyle bir teşkilatız.

Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Bizi siyasi ikbal hevesimiz bu çatı altında buluşturmadı. Koltuk için, makam için, ünvan için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Milletimize hizmetkarlık yapmak için AK Parti'deyiz.

86 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini güçlendirmenin gayretindeyiz. 14 Ağustos 2001'den bu yana ortak bir gaye için, ortak hedefler, ortak dertler ve meseleler için omuz omuza mücadele ediyoruz.

Bu mücadeleyi de hamdolsun alnımızın akıyla veriyoruz.

Millete aşkımızı aziz ve asil milletimize sevdamızı büyüterek bıkmadan usanmadan engeller karşısında yılmadan Önce Türkiye şiarıyla yola kararlılıkla devam edeceğiz şunu herkes bilsin herkes anlasın. Bu kadroya durmak duraksamak rehavete kapılmak yakışmaz.

Bize teveccühüne ve güvenine mazhar olduğumuz milletimizle aramıza mesafe koymak hele hele duvar örmek asla yakışmaz.

İnşallah önümüzdeki ay 24. yaşımızı kutlayacağız. Türkiye'ye hizmet aşkımızı yitirmedik. Bundan sonra da yitirmeyeceğiz. Bizim yerimiz milletimizin yanıdır. Bize oy versin veya vermesin. 86 milyonun tamamı öz ve öz kardeşimizdir. Canımızdan bir parçadır.

Bu teşkilat bizatihi bu aziz milletin teşkilatıdır. Şurası çok önemlidir. Biz elitlerin seçkinlerin değil her zaman fakir fukaranın kimsesizlerin ihtiyaç sahiplerinin yoldaşı olduk. Yoksulları garipleri, yolda kalmışları samimiyetle kucakladık, ellerinden tutup kaldırmanın mücadelesini verdik. Bugün de aynı çizgide siyaset yapıyoruz.

Ülkemizin her sokağından her sokakta yaşayan her bir vatandaşımızdan başkanı olduğumuz şehrin sakinlerinin Hepsinin derdinden sıkıntısından şikayetinden haberdar olmak bizim için öncelikli vazifemizdir. Değerli yol ve dava arkadaşlarım bu anlayışla inşallah yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz.

Buna hazır mıyız? Artık bu yaz mevsimi bizim için mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız. Ve kapı kapı inşallah dolaşacağız. Vatandaşlarımızla hemhal olacağız. Merkezimizin farklı birimleri teşkilatımızın yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla çeşitli programlar hazırladı. Geçen sene yaptığımız ve oldukça verimli geçen Türkiye buluşmalarını Türkiye yüzyılı buluşmaları temasıyla inşallah devam ettiriyoruz.

Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Merkez Kararı Yönetim Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz 81 ilimizi ziyaret edip, teşkilat mensuplarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamız ve halkımızın çeşitli kesimleriyle bir araya gelecekler.

Yaz boyunca partimizin olmazsa olmazı danışma meclislerimizi de ara vermeden ve mümkün olan en yüksek katılımla gerçekleştireceğiz. Yaz süresince gençlere yönelik belediyelerimizin düzenleyeceği etkinlikleri yaz seninle güzel başlığı altında topladık.

Biliyorsunuz 2028 seçimlerinde 5,6 milyon gencimiz ilk kez oy kullanacak. Bu genç kardeşlerimizden 2 milyonu hala hazırda bizim belediyelerimizin sınırları içerisinde yaşıyor. 2025 yılı yaz aylarında gençlere yönelik çalışmalarla 750 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Kendi belediye sınırlarımız dışında ikamet eden gençlerin de bu çalışma ve faaliyetlerden haberdar olmalarını sağlayacağız. Yaz döneminde kadın kollarımız ve gençlik kollarımız da sahaya inecekler son derece önemli çalışmalara imza atacaklar.

Kabinesiyle genel merkeziyle kurullarıyla, milletvekilleriyle, ilçe, belde, hepsinden öte, il teşkilatlarıyla, belediyesiyle hep beraber tam kadro sahada olacağız. Milletimiz de gönül bağımızı güçlendirecek, serzenişlerini dinleyecek, hayır dualarını almaya özellikle gayret göstereceğiz. Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak hep beraber kullanacağız.

Yine bu süreçte muhalefetin sürekli köpürttüğü yalan ve iftiraların önünü delilleriyle, belgeleriyle vatandaşlarımıza doğruları anlatarak keseceğiz.

Belediye ve il başkanlarımız başta olmak üzere sizlerden bu faaliyetlere gereken önemi vermenizi bu faaliyetlerin en yüksek verimle hayata geçirilmesi için özveriyle çalışmanızı beklediğimi ifade ediyorum.