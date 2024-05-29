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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Duvarlara ''zulüm 1453'te başladı'' yazanların haçlı sürülerinden farkı yoktur

AK Parti TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fethe işgal diyenlerin, İstanbul'un duvarlarını “zulüm 1453'te başladı” yazılarıyla kirletenlerin, İstanbul'un fethinden 250 yıl önce şehri istila eden haçlı sürülerinden farkı yoktur' dedi.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:06 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Daha 21 yaşında, askeri ve siyahi dehasıyla, ilmiyle ve cesaretiyle İstanbul'u milletimize armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i ve ordusunu bir kez daha rahmetle yad ediyoruz."

"Fethe işgal diyenlerin, İstanbul'un duvarlarını "zulüm 1453'te başladı" yazılarıyla kirletenlerin, İstanbul'un fethinden 250 yıl önce şehri istila eden haçlı sürülerinden farkı yoktur"

"Birileri halen kabullenmese de İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslümandır. Öyle de kalacak. İstanbul milletimizin göz bebeğidir."

"Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz"

"Ucundan kan damlayan o zehirli hançerin milletimizin sırtına saplanmasına izin vermedik. 28 Mayıs seçimleri sonrasında ifşa olan gizli, saklı anlaşmalar, ülkemizin nasıl büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü ortaya koyuyor. Sağda solda vatan, millet edebiyatı yapanların koltuk uğruna savundukları tüm değerleri nasıl kolayca sattıklarını hep beraber ibretle takip ediyoruz."

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