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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üniversiteler tatil edildi, askerlerin celpleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir' dedi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üniversiteler tatil edildi, askerlerin celpleri ertelendi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bu deprem 1999 depreminden 3 kat daha yıkıcı.

Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun kanıtıdır. Ülkemizin yaşadığı depremin büyüklüğü konusunda tüm dünyada hemfikirdir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem 500 kilometrelik bir alanda yol açmıştır. Depremin yıkıma yol açtığı bölge 13 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor.

Karayollarını ve demiryollarını ince bir tel gibi büküp bırakması depremin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle daha az can kaybına yol açtı.

Şuana kadar deprem bölgesindeki toplam 21 bin 43'e yükselmiştir.

Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz.

Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz.

Bazı odaklar ahlaksızca, edepsizce birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bunlar saldırı peşinde. Bugüne kadar birçok deprem, sel felaketlerini nasıl halletiysek bugün de halletme gücüne sahibiz.

ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ

Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tüm KYK yurtlarını depremzedeler için misafirhane olarak kullanacağız.

ASKERLERİN CELPLERİ ERTELENDİ

13 binin üzerindeki askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına kadar ertelendi.

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