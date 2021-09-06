AA 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:27 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 11:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



"Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk"



"Aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor."

"Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz."



"Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız."



"Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır."

"Salgının yayılmasını engellemek, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz başta olmak üzere hepimizin önlemlere uymasına bağlıdır."

"Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin."