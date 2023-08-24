İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,3872
  • EURO
    28,7124
  • ALTIN
    1624.57
  • BIST100
    7684.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı için tarih verdi: Gereken adımları atacağız
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı için tarih verdi: Gereken adımları atacağız

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacak. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız' dedi.

24 Ağustos 2023 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı için tarih verdi: Gereken adımları atacağız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Düne kadar kuzu sarması olanların bugün birbirleri hakkında söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur: Görülenler buzdağının sadece görülen kısmıdır.

38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü terör örgütünün uzantılarına ne vadettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Hesap uzmanıyım diyen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında milletimiz de şaşkınlığını gizleyememiştir. Bazı karanlık noktaların artık açığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz.

Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altında bir bakanlıkla gittiniz. Önünüze geleni devlete verdiniz. Peki, aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba ne vadettiniz? Bölücü örgütün elebaşlarını gün aşırı size destek açıklaması yapacak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar uçak bileti paylaşıyorlardı? Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle, ne konuştunuz? Seçim gecesi sandıkların üçte biri açılmadan 'kazanıyoruz' tiyatrosunu niçin oynadınız? Devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız?

Kılıçdaroğlu ve şürekası seçim yenilgisine her gün yeni bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler.

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacak. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.

Onlar seçmene karşı aynı küstah tavrı sürdürmeye devam etsin, biz eser ve hizmet siyasetinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Şehirlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

7 Ekim'deki büyük kongremizin çalışmalarını bu heyecanla yürütüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti
  • il başkanları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.