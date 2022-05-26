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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Anamuhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem demokratik hukuk devletine uygun bir yöntem değildir' dedi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Kamuda etik değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur"

"Artık tüm dikkatimizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine yöneltebileceğimiz kritik bir sürece girdik"

"Ana muhalefetin başındaki kişinin kullandığı yöntem kesinlikle demokratik hukuk devletine uygun değildir"

"Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti çerçevesi dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  • Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü

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