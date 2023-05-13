Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu mitinginde halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Şuanda burada 45 bin kişi var. Bu akşam burada finali yapıyoruz, son toplantım. Bundan sonrası özel. Dün İstanbul'da cuma namazında Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin açılışını yaptık. Cami muhteşem oldu, o çevrede öyle bir cami yoktu bunu yapmakta bize nasip oldu. Maliyeti de 750 milyon lira. Bugünkü programlarımızda Ayasofya Camii'nde eda edeceğimiz akşam namazı ile bitireceğiz. Fatih'in mirasına uygun bir şekilde kampanyamızı bitireceğiz. Son mitingimiz için Beyoğlu seçmemiz rastgele bir tercih değildi. Biz ezelden Kasımpaşa'lıyız. Okmeydanı 13-14 yaşında futbol oynadığımız dönemler, siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İBB Başkanı olduğumda Beyoğlu ile birlikte yürüdüm. Bugün de ülkemizin tarihi seçim öncesi Beyoğlu'nun huzurundayız. Nazım Hikmet'in Beyoğlu'nu anlatan güzel bir şiiri vardı.

Burda bütün gözleri bir siyah el bağlıyor,

Yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor.

Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu,

Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu

Biz İstanbul'u böyle azap içindeyken aldık ve çalışıp çabalayıp hizmetlerle donattık. Sonra ülkenin Başbakanı olduk, 81 vilayetimizin tamamını kalkınma atılımlarıyla tanıştırdık.