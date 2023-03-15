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Politika

Deprem bölgesinde sel felaketi... Başkan Erdoğan: Bakanlarımız çalışmaları koordine ediyor

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız ve ekiplerimiz çalışmaları koordine ediyor' dedi.

15 Mart 2023 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir.

Felaket bölgesi 600'e yakın müstakil deprem büyüklüğünde artçı ile sarsılmayı sürdürdü. Ağır kış şartları döneminde felakete yakalandık. Yıkımın ve kışın zorluklarını aşarak bölgeye koştuk. Bakanlarımız felaketten birkaç saat sonra deprem bölgesine ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı. Mülki idare amirlerimiz, sahadaki personellerle çalışmaları destekledik. Ülkemizdeki tüm arama kurtarma ekiplerini, 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerini, belediyelerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, ormancılarımız, DSİ'cilerimizi, STK'larımızı, gönüllülerimizi, ihtiyaç duyulan kim varsa bölgeye yönlendirdik. Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bin personeli bölgeye yönlendirdik. 272 bin kamu görevlimiz, gönüllülerimiz ile yarım milyon insanımızı görevlendirdik.

Yıkım öylesine büyüktü ki, her bir arama kurtarma personelini bir inşaat göndersek, yine de yıkıma yetişmek mümkün değildi. Türkiye bugüne kadar dünyada bir depremde görülen en büyük arama kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Yıkımın altında kalan vatandaşlarımız buna rağmen söylemlerinde haklıdır.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • TBMM Grup Toplantısı
  • AK Parti

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