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Politika

Albin Kurti İstanbul'da! Başkan Erdoğan: FETÖ terör örgütüne karşı Kosova'dan farklı gayret istedik

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'FETÖ terör örgütünün Kosova'daki faaliyetlerine karşı işbirliğimizi ve dayanışmamızı arttırmak için değerli dostumdan bu konuda çok daha farklı gayret istedim.' dedi.

3 Şubat 2023 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Albin Kurti İstanbul'da! Başkan Erdoğan: FETÖ terör örgütüne karşı Kosova'dan farklı gayret istedik
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz.

- Kosovalı kardeşlerimizin refahını arttıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz.

- Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz.

- FETÖ terör örgütünün Kosova'daki faaliyetlerine karşı işbirliğimizi ve dayanışmamızı arttırmak için değerli dostumdan bu konuda çok daha farklı gayret istedim.

- (Kosova) Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız.

- Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor.

- Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz.

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