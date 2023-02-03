Albin Kurti İstanbul'da! Başkan Erdoğan: FETÖ terör örgütüne karşı Kosova'dan farklı gayret istedik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz.

- Kosovalı kardeşlerimizin refahını arttıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz.

- Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz.

- FETÖ terör örgütünün Kosova'daki faaliyetlerine karşı işbirliğimizi ve dayanışmamızı arttırmak için değerli dostumdan bu konuda çok daha farklı gayret istedim.

- (Kosova) Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız.

- Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor.

- Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz.