Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'ne milletin evine hepiniz hoş geldiniz. 15 Temmuz kıyamının 8. seneyi devriyesinde bu Gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız.

85 milyon hepimiz tek yumruğuz. Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun. Her biri birer fedakarlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de bereketli ömürler diliyorum. O gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederken sokaklara, meydanlara akın eden, uçakların helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, ellerinde bayraklarıyla bir istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

TBMM o gece halkın meclisi olduğunu, milli iradenin temsilcisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. 104 yıl önce 7 düvele direnerek galip gelen Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin kuklalarına dur demiştir. O gece ikinci kez gazilikle şereflenen Meclisimizin hangi siyasi partiden olursa olsun tüm değerli mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum.

"RUHLARINI 1 DOLARA SATTILAR"

Her millette vatanını canından çok sevenler gibi ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. 15 Temmuz'da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Darbecilere alkış tutanları, sela okuyan din görevlilerimize saldıranları ve FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz.

"TARİHİMİZE KARA LEKE OLARAK GEÇTİLER"

Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini uzatanlar tarihimize kara leke olarak geçtiler. Ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını kara toprağa veren milletimiz affedecektir.

Bugün altını çizerek tekrar vurguluyorum zalime merhamet mazluma zulümdür. Sadece şu an bulunduğumuz bölgede 29 insanımızı şehit edenlere henüz 15 - 16 yaşındaki gencecik evlatlarımızı acımasızca bizden koparanlara, devletin namusuna emanet ettiği silahları millete doğrultup katledenlere, nice aslan parçasının kanını dökenlere merhamet edersek kahraman gazilerimize mahcup oluruz.

"ACIMIZ DA ÖFKEMİZ DE TAZEDİR"

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır. Bu kararlılığımızdan hiçbir suretle taviz vermeyeceğiz. Milli irade ve demokrasi düşmanlarıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Son darbeci de yargıya hesap verene kadar bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.

HEDEF TÜM MİLLETİMİZDİ

15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik. Aynı zamanda istiklal ve istikbalimize de sahip çıktık. O gece sadece AK Parti ve hükümetimiz hedef alınmadı. O gece sadece devletimizin güvenlik birimleri, basın yayın kuruluşlarımız hedef alınmadı. 15 Temmuz gecesi Türkiyemiz hedef alındı, bekamız hedef alındı. 1071'den bu yana gelen millet ve devlet varlığı çökertilmek istendi. Hedef tüm milletimizdi. 85 milyonun bütün fertleriydi. Türkiye Cumhuriyetine diz çöktürmeyi amaçlıyorlardı.

15 Temmuz sonrası ortaya koyduğumuz klasörler dolusu delile rağmen darbecileri ve elebaşlarını desteklemeyi sürdürdüler. FETÖ'cü hainleri bağırlarına bastılar. Türkiye'de darbeye karışmış, insanımızın kanını dökmüş teröristler bize sürekli demokrasi dersi veren Batı başkentlerinde serbestçe gezebiliyorlar. Bizler de Cumhur İttifakı ile birlikte önemli adımı attık, gerekli tedbirlerimizi oluşturduk.

Darbecilere kol kanat germeyi bize hukuk ve adalet diyerek yutturmaya çalışıyorlar. Ne hukukla ne demokrasiyle ilgilisi vardır. FETÖ'ye arka çıkılmasının tek sebebi 15 Temmuz gecesi kullandıkları bu piyonu yeniden önümüze sürmektedir.

1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa aynı üst akıl 15 Temmuz ihanetinde tüm unsurlarıyla devredeydi. 15 Temmuz'un işaret fişeği bizim 'One Minute' çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Şahsımızın ve hükümetimizin Filistin davasında sağladığı güçlü destek, ajanları rahatsız etmişti. Türkiye dış siyasette bağımsız hareket etmeye başladıkça bu odakların tedirginliği ortaya çıktı.