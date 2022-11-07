Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazete köşelerinden umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde '2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Günümüz dünyasında kalkınmanın ilk göstergelerinden biri eğitime yapılan yatırımdır.
* Eğitim-öğretime yapılan her yeni yatırım bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım demektir.
* Kapsamlı bir çalışmayla Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa edeceğiz.
* Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır."
* Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl ayağa kaldırdıysak, bugün de 'Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz.
* 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz.
* Eğitim-öğretime yapılan her yeni yatırım kalkınma için sağlam bir temel, bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım demektir.
* Köy Yaşam Merkezlerini eğitimde gelenekle geleceği buluşturan merkezlerden biri olarak görüyorum.
* Gazete köşelerinden, sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli "yapamazsınız" diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz.
* Elde ettiğimiz kazanımlar bize altın tepside sunulmadı. Ekonomisi göz dolduran Türkiye'ye bu şekilde ulaştık
* Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil, zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır.
* Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı her zaman eğitime ayırdık.
* Eğitim bütçemizi 304 milyar TL'ye çıkardık. Evlatlarımıza gerekli olan yolu açmadıktan sonra o ülkede gençliği yetiştiremezsiniz. Biz bunu başardık.
* Birileri kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu engeli kaldırdık.
* Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık.
* Öğretmen sayısını 1 milyonun üzerine çıkararak eğitimde OECD ortalamasını yakaladık.
* Eğitim konusunda ulaştığımız noktayı önemsiyor ama yeterli görmüyoruz.
* Eğitimde kazanımlarımıza yenilerini eklemeliyiz. Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması düşünülemez.
* Millet ve memleket olarak hangi başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, ter döktük, gerektiğinde bedel ödedik.
* Kullanılmayan köy okulu binalarımızı anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürüyoruz.
* Köy kültürünü aşağılayan eski örnekler artık birer acı hatıradan ibarettir.