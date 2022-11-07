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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazete köşelerinden umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz

Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde '2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kapsamlı bir çalışmayla Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa edeceğiz.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazete köşelerinden, sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli “yapamazsınız” diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

7 Kasım 2022 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazete köşelerinden umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde '2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Günümüz dünyasında kalkınmanın ilk göstergelerinden biri eğitime yapılan yatırımdır.

* Eğitim-öğretime yapılan her yeni yatırım bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım demektir.

* Kapsamlı bir çalışmayla Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa edeceğiz.

* Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır."

* Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl ayağa kaldırdıysak, bugün de 'Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz.

* 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz.

* Eğitim-öğretime yapılan her yeni yatırım kalkınma için sağlam bir temel, bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım demektir.

* Köy Yaşam Merkezlerini eğitimde gelenekle geleceği buluşturan merkezlerden biri olarak görüyorum.

* Gazete köşelerinden, sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli "yapamazsınız" diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz.

* Elde ettiğimiz kazanımlar bize altın tepside sunulmadı. Ekonomisi göz dolduran Türkiye'ye bu şekilde ulaştık

* Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil, zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır.

* Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı her zaman eğitime ayırdık.

* Eğitim bütçemizi 304 milyar TL'ye çıkardık. Evlatlarımıza gerekli olan yolu açmadıktan sonra o ülkede gençliği yetiştiremezsiniz. Biz bunu başardık.

* Birileri kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu engeli kaldırdık.

* Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık.

* Öğretmen sayısını 1 milyonun üzerine çıkararak eğitimde OECD ortalamasını yakaladık.

* Eğitim konusunda ulaştığımız noktayı önemsiyor ama yeterli görmüyoruz.

* Eğitimde kazanımlarımıza yenilerini eklemeliyiz. Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması düşünülemez.

* Millet ve memleket olarak hangi başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, ter döktük, gerektiğinde bedel ödedik.

* Kullanılmayan köy okulu binalarımızı anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürüyoruz.

* Köy kültürünü aşağılayan eski örnekler artık birer acı hatıradan ibarettir.

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