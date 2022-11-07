Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazete köşelerinden umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde '2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Günümüz dünyasında kalkınmanın ilk göstergelerinden biri eğitime yapılan yatırımdır.

* Eğitim-öğretime yapılan her yeni yatırım bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım demektir.

* Kapsamlı bir çalışmayla Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa edeceğiz.

* Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır."

* Dün Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl ayağa kaldırdıysak, bugün de 'Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz.

* 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz.

* Eğitim-öğretime yapılan her yeni yatırım kalkınma için sağlam bir temel, bilgi toplumu olma yolunda atılan önemli bir adım demektir.

* Köy Yaşam Merkezlerini eğitimde gelenekle geleceği buluşturan merkezlerden biri olarak görüyorum.

* Gazete köşelerinden, sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan, insanımıza sürekli "yapamazsınız" diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz.

* Elde ettiğimiz kazanımlar bize altın tepside sunulmadı. Ekonomisi göz dolduran Türkiye'ye bu şekilde ulaştık

* Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil, zorlu bir yolculuktan sonra ulaşmıştır.

* Hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı her zaman eğitime ayırdık.

* Eğitim bütçemizi 304 milyar TL'ye çıkardık. Evlatlarımıza gerekli olan yolu açmadıktan sonra o ülkede gençliği yetiştiremezsiniz. Biz bunu başardık.

* Birileri kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu engeli kaldırdık.

* Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık.

* Öğretmen sayısını 1 milyonun üzerine çıkararak eğitimde OECD ortalamasını yakaladık.

* Eğitim konusunda ulaştığımız noktayı önemsiyor ama yeterli görmüyoruz.

* Eğitimde kazanımlarımıza yenilerini eklemeliyiz. Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması düşünülemez.

* Millet ve memleket olarak hangi başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, ter döktük, gerektiğinde bedel ödedik.

* Kullanılmayan köy okulu binalarımızı anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürüyoruz.

* Köy kültürünü aşağılayan eski örnekler artık birer acı hatıradan ibarettir.