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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zarar görenlerin yaralarını saracağız

ATO Congresium'da ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak.' dedi.

24 Ağustos 2021 Salı 18:44 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 19:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

- "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

- "Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."

- "Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak."

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