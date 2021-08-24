Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zarar görenlerin yaralarını saracağız

24 Ağustos 2021 Salı 18:44 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 19:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da 'Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:



- "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."



- "Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."

- "Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak."