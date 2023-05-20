Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.