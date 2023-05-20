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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Rami Kütüphanesi'nde buluştu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Genç kardeşlerimle Rami Kütüphanemizde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Sohbetimizi bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Rami Kütüphanesi
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