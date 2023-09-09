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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda krizine yapıcı katkıda bulunabiliriz

MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gıda krizine yapıcı katkıda bulunabiliriz.' dedi.

9 Eylül 2023 Cumartesi 14:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda krizine yapıcı katkıda bulunabiliriz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

Gıda krizine yapıcı katkıda bulunabiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 10 yıl önce oluşturulan MIKTA'nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurgularken, mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz kaldığının görüldüğüne işaret etti.

Erdoğan, ayrıca terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için MIKTA'nın sorumluluğunu artırdığına dikkati çekti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

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