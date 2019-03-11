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Başkan Erdoğan: Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez

Başkan Erdoğan Hakkari'de vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, 'Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz' dedi.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Buradan Hakkari'nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Size Şırnak'ın selamını getirdim. Bir başkasızın, bambaşkasınız. Şöyle el ele vereceğiz. Kalkınma yolunda Hakkari'yi çok daha ileriye götüreceğiz. Çukur terörünün izlerini silmiş bir Hakkari gördüm. Kamu kurumlarımız Hakkari'ye güzel hizmetler yaptılar. Terörislerin enkaza çevirdikleri şehrimizi bambaşka noktaya getirdiler.
 
"KANDİL'E PEŞKEŞ ÇEKİLEN PARALARIN..."
 
Kandil'e peşkeş çekilen paraların sizin harcandığında şehrin ne kadar güzelleştiğini gördünüz. Belediye araçlarının terörirstlere mühimmat taşımak yerine sizler için çalıştığında aradaki farkı gördünüüz mü? Kimlik siyaseti yapanla eser siyaseti yapanların arasındaki farkı gördüğünüze inanıyorum. Ufacık çocukları Kandil'e kaçıranlardan hesap soruyor muyuz?
 
30 Mart 2014'ten bu yana geçen sürede, Hakkarili kardeşim hem yıkımı, terörü gördü hem de dürüst ellerde nereden nereye gelindiğini gördük.
 
EZANA DÜŞMANLIK EDEN...
 
İstanbul'da gördünüz ezan okunurken ıslık çalmaya başladılar. Ezana düşmanlık eden bu milletin tüm değerlerine düşman demektir. Bunların arkasında da CHP var.
 
BENİM KÜRT KARDEŞİMİN İRADESİNİ...
 
Dağı, ovası, vadisi ile insanı büyüleyen şu güzelliğin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine müsade etmeyeceğiz. Hakkari'nin sokaklarına başıbozuk çetelerin musallat edilmesine izin vermeyeceğiz. Hakkari'nin 31 Mart'ta karanlık yerine aydınlığı, yıkım yerine yatırımı, baskı yerine özgürlüğü tercih edeceğine inanıyorum.
 
BENİM AĞZIMDAN HİÇ BÖYLE ŞEYLER DUYDUNUZ MU?
 
31 Mart'ta Hakkarili kardeşlerimin mührü istismar değil hizmet siyasetine vuracağına inanıyorum. Benim Kürt kardeşimin iradesini 3-5 marjinale peşkeş çekenlere Hakkarili'nin esaslı bir ders vereceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı 'HDP'ye oy verenler teröristtir' dedi diyorlar. Benim ağzımdan hiç böyle şeyler duydunuz mu? Ben HDP'yi yönetenlere terörist diyorum. Onlar benim kardeşimi aldattılar, kandırdılar. Dağa kaçıranlar onlar değil mi?

Nabi hoca´nın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü

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