Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani teröre karşıydınız, ne çabuk manevra yaptınız?

5 Kasım 2021 Cuma 15:28 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 16:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. 2053 vizyonumuz, yeşil kalkınma için kollarımızı sıvadık

Atatürk Havalimanı'na açacağımız millet bahçesi dünyadaki şehir parkları arasında ilk sırada olacak

En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır

Sahada yatırım değeri 100 milyar lirayı bulan 300 bin dönüşüm konutunun inşası devam ediyor

PKK terör örgütünü ve onlarla birlikte hareket edenleri inlerine gömdük

İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur

Bu (Resmi Gazete'deki karar) Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz

Tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda şoklara karşı dayanıklı ekonomimizle giderek büyüyoruz

Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık

Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz



İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak



Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk

