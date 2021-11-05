Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani teröre karşıydınız, ne çabuk manevra yaptınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. 2053 vizyonumuz, yeşil kalkınma için kollarımızı sıvadık
Atatürk Havalimanı'na açacağımız millet bahçesi dünyadaki şehir parkları arasında ilk sırada olacak
En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır
Sahada yatırım değeri 100 milyar lirayı bulan 300 bin dönüşüm konutunun inşası devam ediyor
PKK terör örgütünü ve onlarla birlikte hareket edenleri inlerine gömdük
İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur
Bu (Resmi Gazete'deki karar) Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz
Tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda şoklara karşı dayanıklı ekonomimizle giderek büyüyoruz
Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık
Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz
İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak
Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk