İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2021 Cuma / 30 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7089
  • EURO
    11,1904
  • ALTIN
    560.424
  • BIST100
    1579.72
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani teröre karşıydınız, ne çabuk manevra yaptınız?
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hani teröre karşıydınız, ne çabuk manevra yaptınız?

Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP de, İP de terörle beraber. Hani teröre karşıydınız, ne çabuk manevra yaptınız?' dedi.

5 Kasım 2021 Cuma 15:28 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 16:05
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. 2053 vizyonumuz, yeşil kalkınma için kollarımızı sıvadık

Atatürk Havalimanı'na açacağımız millet bahçesi dünyadaki şehir parkları arasında ilk sırada olacak

En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır

Sahada yatırım değeri 100 milyar lirayı bulan 300 bin dönüşüm konutunun inşası devam ediyor

PKK terör örgütünü ve onlarla birlikte hareket edenleri inlerine gömdük

İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur

Bu (Resmi Gazete'deki karar) Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz

Tüm dünyanın küçüldüğü bir ortamda şoklara karşı dayanıklı ekonomimizle giderek büyüyoruz

Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık

Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz

İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak

Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.