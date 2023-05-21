Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Hatay'da konuşma yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Fitne tüccarlarının oyunlarına gelmediniz. Milletimizin ebedi, ezeli kardeşliğine asla leke sürmediniz. 14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime bir kez daha, diğer siyasi partilere oy veren vatandaşlarıma da en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için elbette sizin oyunuzu almak önemlidir. Hatay'ın daha 3 ay önceki afetin ardından sandığa gitmesi, tercihini demokratik yollardan göstermesi önemlidir. Çok az bir farkla da olsa, sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır.

Nefretin, kinin, öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz. Sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. Temsilcileri gibi insanımızı itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Biz sizi seviyoruz. 28'inde sandıkları patlatmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Bu yolda hep beraber nasıl bugüne kadar geldiysek bundan sonra da beraber yürüyeceğimize inanıyorum.

"50 BİNİ AŞKIN CANIMIZI TOPRAĞA VERDİK"

Asrın afeti 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en yıkıcı felaketlerinden birini yaşadık. 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız mağdur oldu, 50 bin insanımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımız 100 bine yaklaştı. Birçok vilayetimizde ve ilçemizde neredeyse hasar görmeyen ev yoktu. 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Biraz sonra Defne'deki hastanemizin açılışını yapacağız. Bu hastanenin temelini attığımız zaman muhalefet ne dedi? 3 ayda hastane mi yapılırmış dedi. Bunlar zavallı. Biz Covid döneminde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener Hastanesi'ni yaptık. Aynısını Anadolu Yakası'nda Pakize Öz Hastanesi'ni yaptık.