Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Ülke ve millet olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerinde insanımız ile yaşadığımız ağır yıkımın acısı yüreklerimizde. Kaybımız öylesine büyük, acımız öylesine derin ki anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Vefat eden kardeşlerimizin aziz hatıraları yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır. Bize düşen asıl görev, can kaybı yaşanan 11 ilimizi ve özellikle en büyük yıkıma ve acıya maruz kalan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır. Ancak bu şekilde insanlarımızın geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayabiliriz. Attığımız her adımı bu gaye ile planlıyor ve yürütüyoruz. Kalıcı konutların inşasının başlandığı bir döneme girdik. 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış veya kurulmuştur. AFAD tarafından 22 bin ve bağış olarak da 14 bin olmak üzere toplam 36 bin konteynerin altyapısı, kurulumu, nakli sürmektedir. Bu sayı mevcut başvuruyu fazlasıyla karşılayacak seviyededir.

Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıkları inşaat safhasına getirdik. Birileri bize kadim şehirlerimizin ihyası konusunda acele ettiğimizi ileri sürüyor. Gerekçelerin ilmi ve teknik geçerliliğinin olmadığını Van'da, Elazığ ve Malatya depremlerindeki çalışmalarda gördük. Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur. Bir yılda 319 bin konut yaparak, altyapısı ile işyerleri ile sosyal ve kültürel birimleri ile şehirlerimizi ayağa kaldırma sözü verdik. Seçimleri 14 Mayıs'ta yapma kararımızın gerisinde de aynı anlayış vardır. Çalışmalar seçim atmosferinden etkilenmesin, bu iş bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik.