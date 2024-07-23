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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay'ın anavatana katılmasının 85. yıl dönümü münasebetiyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Star Gazetesi23 Temmuz 2024 Salı 20:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

"Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anavatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek, geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Hatay'ı da kapsayan ve 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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