Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda kapsamlı işbirliğine hazırız

18 Ekim 2021 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'ne hitap etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Meclisler millet iradesinin vücut bulduğu ve hayata geçtiği yerler olarak demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır

Kendi meclisimiz gibi Angola Meclisi'ni de ülke demokrasinin teminatı olarak görüyorum

Potansiyellerimizi bir araya getirmenin tam zamanı

İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz

Değişim ve reform taleplerini görmezden gelmenin Afrika kıtasına haksızlık olduğunu düşünüyorum

Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz

Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz

Türkiye olarak kalkınma yolculuğunda dost Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz

Türkiye burslarıyla yaklaşık 5 bin Afrikalı öğrenciye eğitim imkanı sunuyoruz

Kıta ile ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin engin birikiminden de faydalanmak istiyoruz

Türkiye Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin farkındadır

Ticarette mevcut tablo gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Her alanda kapsamlı işbirliğine hazırız