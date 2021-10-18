Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda kapsamlı işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'ne hitap etti.
Meclisler millet iradesinin vücut bulduğu ve hayata geçtiği yerler olarak demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır
Kendi meclisimiz gibi Angola Meclisi'ni de ülke demokrasinin teminatı olarak görüyorum
Potansiyellerimizi bir araya getirmenin tam zamanı
İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz
Değişim ve reform taleplerini görmezden gelmenin Afrika kıtasına haksızlık olduğunu düşünüyorum
Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz
Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz
Türkiye olarak kalkınma yolculuğunda dost Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz
Türkiye burslarıyla yaklaşık 5 bin Afrikalı öğrenciye eğitim imkanı sunuyoruz
Kıta ile ilişkilerimizi ilerletirken Afrikalı kardeşlerimizin engin birikiminden de faydalanmak istiyoruz
Türkiye Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin farkındadır
Ticarette mevcut tablo gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Her alanda kapsamlı işbirliğine hazırız