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Politika

İsrail ile kritik temas... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 19:05 - Güncelleme:
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı dolayısıyla telefonla aradı.

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

MUTABIK KALINDI

İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.

  • isail
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Isaac Herzog

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