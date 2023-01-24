Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizmet-İş Sendikasının 45. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı

Erdoğan, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikasının 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa mesaj gönderdi.

Sendikanın 45'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik eden, bugünlere gelmesinde emeği geçenleri şükranla yad eden Erdoğan, sendikada görev yapıp ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Sendikanın, tam 45 yıldır "emeğin küresel kudreti" şiarıyla Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, ekonomik bakımdan büyümesine destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, sendikanın emekçilerin hakkını savunma yanında en zorlu zamanlarda milli iradenin yanında saf tutarak, demokrasi üzerinden vesayet gölgesinin kalkmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılda ekonomiyle birlikte hak ve özgürlükler alanında yazdığı başarı hikayesinde, Hizmet-İş çatısı altında güç birliği yapanların çok önemli payının bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"'İşçinin hakkını alın teri kurumadan önce verin' buyuran bir medeniyetin mensupları olarak, hükümetlerimiz döneminde daima sizlerle dayanışma içinde hareket ettik, sizlerin yanında olduk, siz kardeşlerimiz için çalıştık. Küresel ekonomik şartlar nasıl olursa olsun ister çalışan, ister emekli hiçbir vatandaşımızı enflasyon canavarına ezdirmedik. Son olarak asgari ücreti 8 bin 507 lira yaparak, en düşük emekli maaşını 5 bin 500 liraya çıkartarak, memurlarımıza yüzde 30 zam vererek, sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya geçirerek, emeklilikteki yaş sınırını çözerek çalışanın, üretenin yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs 2023'te düzenlenecek genel seçimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha Türkiye'ye, aziz milletimize ve tüm insanlığa hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye'nin yaklaşık yarım asrına şahitlik eden Hizmet-İş Sendikamızın önümüzdeki seçimlerde de bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye Yüzyılı vizyonumuza çok güçlü destek bekliyorum."

Erdoğan, dayanışmalarının daim olmasını temenni ederek, sendikanın 45'inci yaşını kutladı.