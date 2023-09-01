Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'ndaki 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm adalet teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

- Yayımladığımız Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile depremzedelerimiz hak kaybına uğramasının önüne geçtik. Bu çerçevede bölgede bine yakın hakim ve Cumhuriyet savcısı ile yaklaşık 7 bin 500 personel görevlendirildi. Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir. Yargıya olan güveni artırarak, toplumdan gelen serzenişlerin önüne geçmek hepimizin görevidir.

Deprem bölgesinde vatandaşlarımıza sunulan adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için çalışılmalarımız sürüyor. Bölgedeki durumları takip günbegün ediyoruz. Depremin açtığı yaraları sarmak, gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Her alanda şartlar neyi gerektiriyorsa, afetzedelerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

- Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz. Cumhuriyetimizi korumayı ve yüceltmeyi ancak tarihin kantarına çıkarak, doğrusu ve yanlışıyla; eksiği ve fazlasıyla kendimizi tartarak başarabiliriz.

- Hiçbir komplekse kapılmadan cesaretle sorunlarımızın üzerine gidecek, kazanımlarımızı koruyacak ve eksiklerimizi telafi edeceğiz. Hedeflerimize giderken, ihtiyacımız olan dinamizme kavuşmak için daha cesur, daha net ve eleştirel yönü daha ağır basan sorular sorarak yolumuza devam edeceğiz.

- UYAP'ı yapay zekayla geliştirme çalışmaları devam ediyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK işbirliğindeki projeyle davaların sonuçlanma süresi kısalacak. Avukatların mahkeme faaliyetine katkısının artırılmasında fayda görüyoruz. Belli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde hep birlikte çalışabiliriz. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz.

- 2011'den beri bir hayalimiz var. Bu hayal, Türkiye'yi darbe Anayasasından kurtararak yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılına yakışır anayasaya kavuşturmaktır. Vaadimiz birinci sınıf demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı, birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı böyle bir anayasayla güçlenecek. 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve 'İşte benim anayasam' diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor.

- (Yeni anayasa) Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız.

- Her beş yılda bir millete hesap veren bir siyasetçinin, sokağın ve sandığın sesine kulak tıkaması düşünülemez. Bize oy versin ya da vermesin toplumumuzun farklı kesimleri ile sürekli temas halindeyiz. Vatandaşlarımızı gelen talepler ve eleştiriler çerçevesinde politikalarımıza yön veriyoruz.