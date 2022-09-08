Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zagreb'de Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Sözlerime 6 yıllık bir aranın ardından Zagreb'de sizlerle tekrar birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. Bu buluşmamızın Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutladığımız bir dönemde gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bu organizasyonu düzeleyen DEİK'i ve Hırvat muhataplarını da ayrıca tebrik ediyorum.

Bu sabah sayın Cumhurbaşkanı ile gayet verimli ikili görüşme yaptık. Ardından heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ayrıntılarıyla ele aldık. Aldığımız kararların ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini daha ileri taşıyacağına inanıyorum.

Bugünkü istişarelerin bize hatırlattığı husus şudur; Türkiye ve Hırvatistan bölgesel konumları ve ekonomileri itibarıyla ortak ülkelerdir. Son yıllarda ekonomik ve ticari işbirliğimizde yakaladığımız ivme bu konuda ümit vericidir. Hırvatistan'a bir önceki ziyaretimi gerçekleştirdiğim 2016 yılından bugüne ticaret hacmimiz 2,5 katına çıktı. 2015 sonunda 387 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2021 sonunda 900 milyon dolara ulaştı. O ziyaretim sırasında belirlemiş olduğumuz 5 yılda 1 milyar dolara ulaşma hedefine salgın nedeniyle küçük bir sapma oldu. Ancak bu yıl hedefimizi rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum. 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla 760 milyon doları geçmiş durumdayız. Şimdi yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orda ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum.

Yatırım alanında iş birliğimiz de giderek gelişiyor. Firmalarımız enerji, inşaat, alt yapı, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde stratejik işlere imza atıyor. İş Forumu'nun ikili ticari ekonomik ilişkilerimizdeki güçlü ivmeyi artırmasını ve yeni iş imkanlarına vesile olmasını diliyorum.

Devlet yöneticileri olarak bizler iş dünyasının önündeki bürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmakta özellikle kararlıyız ve görevliyiz. Sizlere de iş dünyası olarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunma görevi düşüyor. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ve dostluk bağlarının pekişmesi için her birinizin samimi gayret göstereceğine şahsım ve arkadaşlarım inanıyoruz. Ticari diplomasi faaliyetleriyle Türkiye'nin girişimci vizyonunu yurt dışına taşıyan DEİK'e ve Türkiye Hırvatistan İş Konseyi'ne teşekkür ediyorum.

Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımları 200 milyon avroya ulaştı. 3. ülkelerden gelen yatırımlarla birlikte bu rakamın esasen çok daha yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Önümüzde çok daha geniş bir iş birliği ve ticaret alanı bulunuyor.

Dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede iş birliğimizi geliştirebiliriz. Avrupa birliği fonlarının sağlayacağı ivme ile enerji alt yapı ve dijitalleşme yatırımlarının Hırvatistan'da artması bekleniyor. Türkiye bu alandaki imkanlarını Hırvat dostları ile paylaşmaya hazırdır. Nüfusunun yaklaşık 5 katı turist ağırlayan Hırvatistan turizmde de mutlaka değerlendirilmesi fırsatlar sunuyor. Ayrıca KOBİ'ler konusunda atılacak ortak adımların yeni iş birliklerinin önünü açacağı kanaatindeyim.

İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz.

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