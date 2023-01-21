Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA ve SİHA konusu altılı masanın hazımsızlığının ilk değil en son örneğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Türk sanayisinin lokomotif şehri Bursa'nın marka değerini arttıracak, ekonomik potansiyelini harekete geçirecek her türlü projeyi destekledik.

- Hükümetlerin ortalama ömrünün 1.5 yılı bile bulmadığı bir siyasi atmosferde istikrardan bahsedilemez.

- Daha sandıktan bile çıkmadan ülkemizin gurur kaynağı olan projelerini dillerine doladılar. İHA ve SİHA konusu altılı masanın hazımsızlık örneğinin son örneğidir.

Ülkemizin ekonomisi için çarpan etkisi yapacak hamlelerin emekleme aşamasında, boğulmak istendiğini gördük.

- Bize gelince sürekli güvenden, şeffaflıktan, demokrasiden dem vuranlar, bu ülkenin şirketlerinin düşmanlaştırılmasına tek bir laf dahi etmedi.

- Ekonomimizi açıkça çökertmeyi amaçlayan sermaye ırkçılığı karşısında herkesten evvel bu ülkenin sanayi ve ticaret odaları tavır koymalıydı.

- İş dünyamızı fütursuzca tehdit edenlere, Türk ekonomisini kötüleyenlere, sermaye düşmanlığı yapanlara hak ettikleri cevabı sandıkta vereceğiz.

- Ülkemizin stratejik yatırımlarını engellemeyi hayal edenlerin bu heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız.

- Yabancı ekonomi komiserlerinden medet uman müstemleke sevdalılarının ülkemizi tekrar kriz bataklığına sürüklemesine göz yummayacağız.

- Milletimizin gündeminden tamamen çıkardığımız siyasi istikrarsızlık ikliminin yeniden hortlatılmasına müsaade etmeyeceğiz.

- Bunların tek derdi, iradesi ve özgür karar alma kabiliyeti olmayan güdük bir şahsiyeti millete cumhurbaşkanı adayı olarak kabul ettirmektir.