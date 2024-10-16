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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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