Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.</p><p>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/10/16/35926066.jpg'/><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/09/04/turkiyenin-bagdat-buyukel-549_2-43.jpg'/>Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan'dan Barzani ile görüşme hakkında açıklama<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/07/30/bakan-fidan-barzani-ile-b-678_2-43.jpg'/>Bakan Fidan, Barzani ile bir araya geldi<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/04/23/cumhurbaskani-erdogana-te-369_2-43.jpg'/>Zor zamanlarda yanımızda oldunuz