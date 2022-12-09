Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki NATO müttefiki olarak dayanışmamız güçlü olmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak basın toplantısı düzenledi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz; bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak

İki NATO müttefiki olarak dayanışmamız güçlü olmalı

(Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşme) Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk

Sınır güvenliği konusunda ortak çalışma düzenlenecek

Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve gıda deneti altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in konuşmasından satır başları;



Savaş ekonomik sistemlerimizi de sınıyor

Erdoğan'a teşekkür ediyorum hızır gibi yetişti

Her türlü terör faaliyetlerini kınıyoruz

İki partner olarak karşılıklı menfaatler doğrultusunda ekonomide, ticarette, enerji alanında, ulaşım alanında, turizm alanında ve terörizmle savaş konusunda iş birliğimiz söz konusu