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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız

Bakü'de 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız.' dedi.

12 Kasım 2024 Salı 14:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları şöyle;

* 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz.

* Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız.

* Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız.

* Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor.

* 2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz.

* (Gazze'de) Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.

* Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk ve ahlak dışı saldırıları devam ediyor.

* Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

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