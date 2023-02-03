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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlçemizi her iki tarafta da büyük eserlere kavuşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde konuşuyor.

3 Şubat 2023 Cuma 15:22 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Bugün enteresan bir toplantı yapıyoruz. İlçemizi bugün her iki tarafta da büyük eserlere kavuşturuyoruz. Aydos Kalesi 11. yüzyıla kadar uzanan geçmişi ve fetih hikayesiyle milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Kalede 13 yıldır adeta iğne ile kuyu kazar gibi sürdürülen çalışmalarla ortaya böyle bir eser çıktı. Aydos Kalesi'ni ve Sultan Korusu'nun şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Maziden atiye kurduğu güçlü köprüyle büyüyen Sultanbeyli'ye bu eserleri kazandıran ekibi tebrik ediyorum. İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir.

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