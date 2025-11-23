İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB Komisyonu Başkanı Leyen: Türkiye, Avrupa için önemli bir ortak
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB Komisyonu Başkanı Leyen: Türkiye, Avrupa için önemli bir ortak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Toplantıyı mükemmel olarak değerlendiren Leyen, 'Türkiye, Avrupa için önemli bir ortak olup, Doğu Akdeniz güzergahındaki göçün yönetilmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor' dedi.

HABER MERKEZİ23 Kasım 2025 Pazar 08:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB Komisyonu Başkanı Leyen: Türkiye, Avrupa için önemli bir ortak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mükemmel bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış müzakerelerinin ilerletilmesine yönelik diplomatik çabalarını takdir ettiğini kaydeden Ursula von der Leyen, "Türkiye, Avrupa için önemli bir ortak olup, Doğu Akdeniz güzergahındaki göçün yönetilmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Ortak önceliklerimiz üzerinde birlikte çalışmamız ve sınır yönetimi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularındaki iş birliğimizi derinleştirmemiz büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Zirve'den bu yana ilerleyen ikili ilişkilerimizi de ele aldık. Ticaret ve ekonomi alanındaki diyaloglarımız buna örnektir. Son olarak, Türkiye'nin gelecek yıl COP'a ev sahipliği yapmasından dolayı tebriklerimizi sunarız. Bunu başarıya ulaştırmanız için sizi destekliyoruz" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Ursula von der Leyen

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.