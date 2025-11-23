Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mükemmel bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki barış müzakerelerinin ilerletilmesine yönelik diplomatik çabalarını takdir ettiğini kaydeden Ursula von der Leyen, "Türkiye, Avrupa için önemli bir ortak olup, Doğu Akdeniz güzergahındaki göçün yönetilmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Ortak önceliklerimiz üzerinde birlikte çalışmamız ve sınır yönetimi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele konularındaki iş birliğimizi derinleştirmemiz büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Zirve'den bu yana ilerleyen ikili ilişkilerimizi de ele aldık. Ticaret ve ekonomi alanındaki diyaloglarımız buna örnektir. Son olarak, Türkiye'nin gelecek yıl COP'a ev sahipliği yapmasından dolayı tebriklerimizi sunarız. Bunu başarıya ulaştırmanız için sizi destekliyoruz" dedi.