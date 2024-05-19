Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli sporcu arasında gülümseten diyalog

Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masatenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Paris Olimpiyat Oyunları'nda yapacağı maçlara davet eden Öztürk, "Cumhurbaşkanım finale kalırsam final maçımıza gelmenizi çok isterim. Ayrı bir motivasyonla oynarım. Parçalarım yani orayı" dedi.