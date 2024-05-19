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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli sporcu arasında gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen '19 Mayıs Gençlik Buluşması'nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla bir araya geldi. Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Milli sporcu Abdullah Öztürk için 'Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masatenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi' ifadelerini kullandı. Öztürk'ün, 'Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim' yanıtı ise salondaki herkesi güldürdü.

19 Mayıs 2024 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milli sporcu arasında gülümseten diyalog
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla buluştu.

Konuşmasının ardından milli sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Masa Tenisi sporcusu Abdullah Öztürk için "Abdullah çok farklı bir delikanlı. Masatenisinde bir beni yenemedi, ama tüm dünyayı yendi" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün "Sayın Cumhurbaşkanım sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim" yanıtı ise salondaki herkesi güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Paris Olimpiyat Oyunları'nda yapacağı maçlara davet eden Öztürk, "Cumhurbaşkanım finale kalırsam final maçımıza gelmenizi çok isterim. Ayrı bir motivasyonla oynarım. Parçalarım yani orayı" dedi.

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