Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanda azıcık utanma duygusu olsa bu lafı ağzına bile alamaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız



Muhalefet mensuplarının söylediği her yalanı anında ağızlarına tıkacak bir çalışma tarzı izlemeliyiz

AK Parti ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkartacak kadar büyük ve zengindir



Kazanmak dışında bir ihtimalin olmadığı bir seçime daha hazırlanıyoruz

Siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu bilmeyen AK Parti adına söz söyleyemez. İrade ortaya koyamaz

Milli iradenin muhafızı ve eser siyasetinin tek adresi olan AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderi et ve tırnak gibi birbiri içine geçmiştir

Hele bir de bu zatın (Kılıçdaroğlu) muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu, insanda azıcık utanma duygusu olsa bu lafı ağzına bile alamaz

Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü ellerinden almak için Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbet tutan birine (Kılıçdaroğlu) düşen ahkam kesmek değil, başını eğip yerine oturmaktır

Hedefimiz 23 milyon üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor değil

AK Parti kadın kollarındaki kardeşlerimiz son bir yılda 72 ilimize gittiler, kadınlara verdiğimiz devlet desteklerini yerinde anlattılar

Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler

6'lı masa diye milletin önüne koydukları yapı sirk çadırından beter bir hale dönüştü. Hadi masanın üstündekileri anladık atında dolaşanlar ne olacak

Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulan bir masadan bahsediyoruz. Bu ithama 'Böyle bir şey kesinlikle yok' bile diyemiyorlar. Çünkü kabahatlerini gayet iyi biliyorlar

Ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan yine biziz.

İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da istikrarı tahkim edecek olan da biziz

Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakımına ulaşmak. Ardından da bunu ikiye katlamaktır

Fırsatçılara karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz