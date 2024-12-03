İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7529
  • EURO
    36,6174
  • ALTIN
    2962.09
  • BIST100
    9866.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

3 Aralık 2024 Salı 16:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
ABONE OL

İletişim Başkanlığı söz konusu görüşme hakkında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.