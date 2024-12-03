Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İletişim Başkanlığı söz konusu görüşme hakkında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin millî güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti.