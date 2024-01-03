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Politika

Ziyaret ileri tarihe ertelendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırıldı.

IHA3 Ocak 2024 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Ziyaret ileri tarihe ertelendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi'ye, Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

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