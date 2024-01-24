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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi onuruna akşam yemeği verdi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi onuruna yemek verdi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

Reisi'nin Türkiye ziyareti hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-İran İş Forumu'nun ülkelerimiz için hayırlı olmasını, ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni projeleri, iş birliklerini ve yatırımları teşvik etmesini ümit ediyorum.

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