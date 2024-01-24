Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

Reisi'nin Türkiye ziyareti hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-İran İş Forumu'nun ülkelerimiz için hayırlı olmasını, ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni projeleri, iş birliklerini ve yatırımları teşvik etmesini ümit ediyorum.

Bu akşam Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-İran İş Forumu'nun ülkelerimiz için hayırlı olmasını, ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni projeleri, iş birliklerini ve yatırımları teşvik etmesini ümit ediyorum.... pic.twitter.com/HGs5dTuo3G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 24, 2024

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