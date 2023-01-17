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Politika

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! İran ve KKTC ile kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

AA17 Ocak 2023 Salı 15:35 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! İran ve KKTC ile kritik temas
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRANLI BAKANI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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