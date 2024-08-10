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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da suikasta uğrayarak şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninin ardından İstanbul'a geldi.

Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

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