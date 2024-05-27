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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
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Konu hakkında açıklama yapan İletişim Başkanlığı şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKA UYMAYA ZORLANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan erdoğan
  • İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

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