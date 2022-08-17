Büyükelçi kararı sonrası kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan karşılıklı büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TEL AVİV'E BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARI ALDIK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

'Türkiye olarak İsrail'e Büyükelçi atama kararı aldık.' diyen Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak.' dedi. İlişkiler büyükelçilikler seviyesine gelmiş olsa da, Türkiye Filistin konusunda geri adım atmış değil. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, 'Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

HERZOG'DAN TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN YÜKSELTİLMESİNE ÖVGÜ



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke diplomatik ilişki seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasından övgüyle bahsetti.

Paylaşımda Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin en yüksek seviyeye çıkarılmasını takdirle karşılıyorum. Son bir yıldır öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkına daha iyi ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da iyi komşuluk ilişkileri ve ortaklık ruhunun kendileri için önemli olduğunu belirten İsrail Cumhurbaşkanı, tüm dinlerin mensuplarının; Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların "barış içinde bir arada yaşayabileceğini ve yaşaması gerektiğini" aktardı.