Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durmaya çalışırken bir taraftan da ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. "

"Bugün kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Zulme dur diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğiz."

"Ülkemize hizmet yolculuğumuzu kesintisiz sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak 1,5 milyon insanımızın katılımıyla Büyük Filistin Mitingi ile Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik."

"Kalbi Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz için çarpan herkese teşekkür ediyorum."

"Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bununla öküz altında buzağı arayan Filistin mitingini bahane edenlere dersini verdik."

"Boğazdaki 100 geminin geçitiyle ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatımız oldu. TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl bir güç kattığını gördük. Yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık."

"Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak 5. Nesil Milli Muharip uçağımız KAAN ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bayraktar TB3'te çalışmalar devam ediyor. İnsansız sistemlerden zırhlı kara araçlarına kadar her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. "

"HİÇ MERAK ETMESİNLER, SONLARI HÜSRAN OLACAK."



Türk milleti olarak şayet bu topraklar hür ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Siyasetiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar. Topraklarımızla ilgili habis düşünceler barındıran kişiler kendilerini ifşa ediyor. Ermenistan Karabağ savaşı ile dersini aldı, yerine oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları tekrar etmeye başladılar, bunların da sonu hüsran olacak.

Komşularımızı bize karşı kışkırtanların, PKK'yı üstümüze salanların, FETÖ'yü içimize sokanların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Bu birlik ve beraberliği destekleyecek altyapıya sahip olmamız gerekecek. Güçlü ve modern bir ordu olmazsa olmazımızdır.

Yatırıma, istihdama dayalı sağlam ve dirençli bir ekonomidir. Diğer türlü bu topraklarda bırakın nefes almayı yaşam hakkı tanımayacaklarını çok iyi biliyoruz. Bir asır önce Çanakkale'de bunu yaşadık.