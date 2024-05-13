Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'i ateşkese zorlamaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



"Sayın başbakanla biraz önce dar kapsamlı son derece verimli, samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğim yıl 6 milyar dolar olan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefi için çalışıyoruz."

"Görüşmelerimizde Türk-Yunan birbiriyle bağlantılı sorunları ele aldık. FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele de gündemimizin üst sırasındaydı. Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz güçleniyor"

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. pic.twitter.com/m5Y6LMlzcd — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 13, 2024

"TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMİMİZDEYDİ"



Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Sorunlarımızı diyalogla çözme irademize bağlıyız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerinin bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. pic.twitter.com/S8PAG6yame — Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 13, 2024

Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.

"HAMAS'I BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUM"



Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını ve kendi insanlarını koruma altına alan direniş örgütüdür. Şu an itibariyle 40 bini aşmış insanını kaybetmiş olan Hamas'a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur.

Bunlara karşı sizlerin de Birleşmiş Milletler'de olumlu oy verme şeklinde acımasızlığa katılmadınız. Ama orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Şimdi terör örgütü derseniz buna üzülürüz.

Bunca Hamaslı öldürülüyor, tüm Batı bunlara her türlü silahla mühimmatla saldırıyor. Bütün bunlar karşısında terör örgütü derseniz buna üzülürüm.

Miçotakis'in konuşmasından bazı satırbaşları:

Son 10 ay boyunca 4. Türkiye ziyaretimi gerçekleştiriyorum. Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Pozitif diyaloğu devam ettirmekte kararlı olduğumuzu gösterdik.