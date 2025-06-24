Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in pervasız adımları asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Hollanda'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birazdan Lahey'e hareket edeceğim NATO zirvesi için. Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakının caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken müttefikler arasındaki savunma ürünlerinin ticaretine engellemeleri doğru bulmuyoruz. Bu engellemelerin amasız fakatsız kaldırılması gerek.

Ülkemiz birliğin savunma girişimlerine uygun biçimde dahil edilmelidir. Zirvede ayrıca ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı sunan ülke olarak bu alana dikkat çekeceğiz.

Müttefikler Ukrayna Başkanı Zelenski ile de bir araya gelecek. Biz savaşın diplomasi yolu ile sonlandırması için çabalarımızı anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir takasına vesile olduk. İstanbul sürecinin devamı için planlamalar yapıyoruz. Filistin'deki katliama da dikkat çekeceğiz. İstila ve yıkım politikasının son bulması gerektiğini altını çizeceğiz.

DİPLOMASİYE ŞANS TANINMALI

İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan süreçte müzakereleri ele alan girişimlerimiz oldu. Birçok lider ile görüştük. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya geldik. Ateşkese giden yolda her türlü girişimi takdirle destekleriz. Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz. İhtilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınmalı. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.

İSTANBUL'DAKİ UKRAYNA RUSYA GÖRÜŞMELERİ

Türkiye olarak bu savaşı sona erdirmek için ortaya koyduğumuz çaba herkesin malumu. Ukrayna Rusya arasındaki barış için elimizden geleni yaptık. Her iki ülkenin de güvenine mazhar olan ülkeyiz. Somut ilerlemeler kaydettik. İstanbul'daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biri. Artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. NATO zirvesinde de muhataplarımıza bu vizyonu anlatıp barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılar bölgemizin huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşledi. Pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin etkin tedbirleri alması şart yoksa bunun bedelini bütün dünya öder. Biz herkesi aklı selime çağırmaya, diplomasinin her türlü meseleye çözüm olacağını söylemeye devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullanmasının da sonlandırılmasını istiyoruz. Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İsrail'in saldırganlığı bölgemizin tamamında durmalıdır tümüyle.

SURİYE'DEKİ KİLİSE SALDIRISI

Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın terörsüz Türkiye hedefine, bu verdiğimiz sözü aksamaya fırsat vermeden devam edeceğiz. Bu süreci başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Terör bölgemizde maşa olarak kullanıldı. DEAŞ'ın kalleş yüzünü çok iyi bilen ülkeyiz. Fırat kalkanı ile bu örgüte en ağır darbeyi biz vurduk. Suriye halkına bir kez daha taziyelerimizi iletiyoruz. Suriye'nin yeni yönetiminin huzur için ortaya koyduğu gayret takdire şayandır. Suriye yönetimi bütün terör örgütleri ile mücadelede son derece kararlı. Kendilerine gereken desteği veriyoruz. Terörle mücadelede Suriye yönetiminin etkin adımlar atarak kısa sürece mesafe alacağına inancım tam.