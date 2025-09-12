İSTANBUL 28°C / 21°C
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Türk-İslam coğrafyasının ortak değeri, ortak zenginliğidir

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul, 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslam coğrafyasının ortak değeri, ortak zenginliğidir' dedi.

HABER MERKEZİ12 Eylül 2025 Cuma 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Çınaraltı'ndan Mihrabat'a, Eyüpsultan'dan Üsküdar'a, şehir ve insan manzaralarını ders-i adetin tarihi kültürel ve mimari dokusunu tuvallere yansıtan serginin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum

Anadolu'da üretilen eserler, burada oluşan değerler asırlar boyunca halka halka önce etrafına ardından tüm cihana yayılmıştır

Millet olarak bu anlayışla sanatı iyiye, güzele, Hakk'a ve hakikate giden yolun köşe taşları olarak gördük. Eserlerimize daima bu hikmetli kavrayışla baktık

Seçkin ve zengin mimarisiyle, tarihi ve kültürel derinliğiyle İstanbul, sanat eserlerimizin adeta ser levhası olmuştur

İstanbul, 86 milyon vatandaşımızla birlikte Türk-İslam coğrafyasının ortak değeri, ortak zenginliğidir

Asya'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya birçok kıtada bulundum, dünyanın yüzlerce şehrini farklı vesilelerle ziyaret ettim ama tarihiyle, tabiatıyla, maneviyatıyla her metrekaresine nakış nakış işlenmiş güzellikleriyle İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim

Marmaray'ından Avrasya Tüneli'ne, YSS köprüsünden Büyük Çamlıca Camii'ne, İstanbul Hava Limanı'ndan AKM'ye, Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasından Rami Kütüphanesi'ne ve daha nicesine İstanbul'da inşallah hayırla vadedilecek kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içerisindeyim

Gazze'den Suriye'ye, Somali'den Sudan'a, Kafkasya'dan Balkanlar'a nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz

