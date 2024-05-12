CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze temerküz ve imha kampına dönüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Böyle bir zamanda İslam coğrafyasının bir araya gelmesi Filistinli kardeşlerimize ve tüm mazlumlara cesaret aşılayacaktır. Sizden sadece insanlık ve kardeşlik görevinizi yerinize getirmiyorsunuz.

Filistinli mazlumların yalnız olmadığını tüm insanlığa haykırıyorsunuz. Alacağınız kararların tüm dünya tarafından dikkatle takip edileceğine inanıyorum. Gazze ve Filistin için tüm alimlerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. Dünya İslam Bilginleri İstişare toplantısının başarılı geçmesini tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor. 15 bin çocuk acımasızca katledildi. 35 bin Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi. 2 milyon insan evinden yurdundan göçe zorlandı.

7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanyası'nda gördüğümüz imha kampına dönüştü.