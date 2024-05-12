İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2024 Pazar / 5 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze temerküz ve imha kampına dönüştü
Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze temerküz ve imha kampına dönüştü

İstanbul'da Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail, masum kanı dökmeye devam ediyor. Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. Yaklaşık 2 milyon insan göçe zorlandı. Gazze, son 219 gündür bir temerküz ve imha kampına dönüştü.' ifadelerini kullandı.

12 Mayıs 2024 Pazar 19:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi Açılış programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Böyle bir zamanda İslam coğrafyasının bir araya gelmesi Filistinli kardeşlerimize ve tüm mazlumlara cesaret aşılayacaktır. Sizden sadece insanlık ve kardeşlik görevinizi yerinize getirmiyorsunuz.

Filistinli mazlumların yalnız olmadığını tüm insanlığa haykırıyorsunuz. Alacağınız kararların tüm dünya tarafından dikkatle takip edileceğine inanıyorum. Gazze ve Filistin için tüm alimlerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. Dünya İslam Bilginleri İstişare toplantısının başarılı geçmesini tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor. 15 bin çocuk acımasızca katledildi. 35 bin Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi. 2 milyon insan evinden yurdundan göçe zorlandı.

7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanyası'nda gördüğümüz imha kampına dönüştü.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • başkan erdoğan
  • erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.