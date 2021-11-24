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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki toplantıya video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:48
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