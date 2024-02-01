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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbullulara seslendi: Sandıkları patlatalım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması' etkinliğinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, telefon bağlantısında İstanbullulara '3. Bölge'yi kapı kapı dolaşarak inşallah sandıkları patlatacağız' ifadelerini kullandı.

1 Şubat 2024 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbullulara seslendi: Sandıkları patlatalım

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İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da 'Mahalle Başkanları Buluşması' etkiliğinin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurum, "Yaklaşık 1500 kardeşimiz buradalar. Büyük bir coşku ve heyecanla sizinle görüşmek istiyorlar." diyerek söze başladı. Ardından Başkan Erdoğan coşkulu kalabalığı, "Sizi, gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız bu toplantının, 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum" ifadeleriyle selamladı.

'ÜÇÜNCÜ BÖLGENİN BÜTÜN MAHALLE TEMSİLCİLERİNE İNANIYORUM'

Başkan Erdoğan, "Üçüncü bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim. Durmadan usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber çalışmak suretiyle üçüncü bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağınızıa inanmak istiyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Adayı Kurum'a desteğini de "Durmadan, usanmadan koşmaya gayret etmeye var mısınız? İnşallah bu seçimlerde özellikle sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben, Murat Başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir." sözleri ile dile getirerek telefon görüşmesini sonlandırdı.

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