Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:12 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte'nin görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

Erdoğan-Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.