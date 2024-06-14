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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 zirvesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da G-7 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı programa ev sahipliği yapan İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı.

AA14 Haziran 2024 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 zirvesinde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı.

MELONİ LİDERLERİ TEK TEK KARŞILADI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

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