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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G7 Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 13-15 Haziran'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacağını belirtti.

IHA30 Mayıs 2024 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G7 Zirvesi'ne katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İtalya başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Yaklaşan G7 Zirvesi değerlendirdiğinde, görüşme aynı zamanda ikili ilişkilerin durumu ve başlıca uluslararası kriz senaryolarının ele alınması fırsatını sağladı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Meloni'nin İtalya'nın Puglia bölgesinde gerçekleşecek G7 Zirvesi'ne katılımını teyit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

G7 Zirvesi, İtalya'nın ev sahipliğinde 13-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

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